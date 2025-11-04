La foto de Shakira y Lele Pons que enternece las redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

Hace poco más de tres meses Guaynaa y Lele Pons se convirtieron en padres de la pequeña Eloísa, desde entonces no han parado de recibir visitas en su hogar y, la más reciente fue Shakira, con quien compartió una tierna foto de la cual todos están hablando.

La artista colombiana pese a su agenda de conciertos, hizo una breve parada en la casa de la estrella de redes sociales para conocer a la primogénita de la pareja que debutan como padres. Shakira no llegó con las manos vacías, un gran arreglo florar sobresalía en la fotografía.

Por otro lado, ambas lucieron al natural sin una gota de maquillaje mientras sonreían para la cámara y les regalaban a los fans una hermosa postal juntas en compañía de la recién nacida que estaba en manos de la cantante.

Shakira y Lele Pons han cosechado un vínculo estrecho desde hace un tiempo, demostrando una amistad verdadera que desafía todo. Por supuesto, los seguidores de la influencer venezolana celebraron el junte con hermosos mensajes para las estrellas.

Una familia completa

Lele Pons y Guaynaa le dieron la bienvenida a su primera hija el pasado 26 de julio. La pareja de famosos comenzaron a salir en 2020, luego de colaborar en la canción "Se te nota". Desde entonces, se han vuelto la pareja más divertida de todo Internet por la manera en cómo manejan su relación en redes sociales.

Para 2022, el puertorriqueño le propuso matrimonio a la venezolana, llevando a otro nivel su vínculo amoroso. El 04 de marzo de 2024 finalmente se casaron en Miami rodeados de seres queridos, en una boda que se hizo viral por la cantidad de famosos que estuvieron invitados, destacando a Paris Hilton, Anitta, Chayanne, su tío, entre otros.

Ahora, en 2025 la familia está completa con Eloísa, la criatura que ha conquistado corazones.