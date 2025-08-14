Marcell Ozuna alcanza esta cifra de jonrones por novena campaña en su carrera (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El bateador designado dominicano de los Bravos de Atlanta, Marcell Ozuna, despachó este miércoles su vigésimo (20) cuadrangular de la campaña 2025, en el enfrentamiento ante los Mets de Nueva York. Compromiso que se disputó en el City Field, casa del conjunto de la Gran Manzana, ante 38.647 aficionados.

Este es el quinto jonrón de Ozuna en los últimos siete juegos. Con el vuelacerca de este jueves se puso a solo cinco jonrones de los 300 en su carrera. Asimismo, alcanza la cifra de 20 cuadrangulares por novena ocasión en su carrera, cuarta de manera consecutiva.

El batazo de Marcell Ozuna

Corría la parte alta de la sexta entrada, cuando Ozuna llegó al plato para consumir su cuarto turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho Paul Blackburn. Para ese momento el cotejo se encontraba nueve (9) carreras por seis (6) a favor del conjunto visitante.

Sin outs en la pizarra, corredor en la inicial y en cuenta de una buena una mala, Blackburn dejó un sweeper de unas 80 millas por hora colgada en todo el centro del plato, lanzamiento que Ozuna no dejaría pasar y haría swing para mandar la esférica a las gradas del jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de la Major League Baseball (MLB), el tablazo de Marcell Ozuna contó con una velocidad de salida de 100.9 millas por hora y recorrió una distancia de 369 pies.

Sus números

Marcell Ozuna se encuentra en su décima tercera campaña temporada en Las Mayores, sexta con el conjunto de Georgia. El bateador designado tiene un promedio vitalicio de .270, con 1603 incogibles, 295 jonrones y 939 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .240/.369/.431 (Avg/Obp/Slg); en 371 apariciones al bate, el slugger ha conectado 89 incogibles, 20 de ellos cuadrangulares, anotado 49 carreras e impulsado 59, con 101 chocolates en su registro.