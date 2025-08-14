Miguel Andujar conecta grand slam en blanqueada de Cincinnati a Filadelfia (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero dominicano de Rojos de Cincinnati, Miguel Andújar, despachó este miércoles su noveno (9) cuadrangular de la campaña en 2025, en el enfrentamiento ante los Filis de Filadelfia. Compromiso que se llevó a cabo en el Great American Ball Park, casa del conjunto de Ohio, ante 25.869 aficionados.

Este es el tercer jonrón de Andújar en los últimos siete juegos. Asimismo, este batazo de vuelta entera es el tercer Grand Slam de su carrera.

El batazo de Ketel Marte

En la parte baja de la séptima entrada, el patrullero de los Reds llegó al plato para tomar su cuarto turno del encuentro ante los lanzamientos del derecho Jordan Romano. Para ese momento, el compromiso se encontraba cuatro (4) carreras por cero (0) a favor de los locales.

Con dos outs en la pizarra, bases llenas y en cuenta de dos malas dos buenas, Romano tiró un slider de unas 87 millas por hora bajito en la zona de strike, lanzamiento que Andújar no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Miguel Andújar tuvo una velocidad de salida de 99.5 millas por hora y recorrió 364 pies de distancia.

Los números de Andújar

Miguel Andújar se encuentra en su novena temporada en Las Mayores, fue cambiado a mitad de campaña de los Atléticos a los Rojos de Cincinnati. El patrullero dominicano tiene un promedio vitalicio de .278, con 447 hits, 52 jonrones y 214 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .306/.346/.473 (Avg/Obp/Slg); en 245 apariciones al bate, el patrullero ha conectado 75 imparables, nueve cuadrangulares, anotado 29 e impulsado 35. Ha recibido 15 boletos y 37 ponches.