¡Decepcionante! Vea la "batalla campal" que se arma en esta cancha de futbolito en México (+video)

Varias personas resultaron heridas y todo ocurrió bajo la lluvia

Por Meridiano

Domingo, 07 de septiembre de 2025 a las 11:31 pm
Foto: Referencial
La verdadera esencia del deporte es unir y los valores deben aplicarse en cada una de las distintas disciplinas. No obstante, una penosa acción de violencia de evidenció este sábado, 6 de septiembre, en una liga de futbolito (fútbol sala) amateur en México.

Esta competición, se disputa específicamente en el FutCenter de Guadalajara y en uno de los encuentros del día, ayer el club llamado Newcastle mostró la peor cara, a pesar de que había niños presenciando el duelo.

Batalla campal en el final de partido:

Lo cierto es que Newcastle cargó con la derrota y de acuerdo a lo que se aprecia en las imágenes difundidas, agredieron a sus oponentes, al no quedar conformes con el resultado.

Lo peor es que algunos chicos se quedaron incrédulos en el piso y allí empeoró la cosa, recibiendo múltiples patadas. Incluso, algunos aficionados ingresaron al área de juego, para unirse a la lucha, la mayoría igualmente relacionados con el equipo del Newcastle.

Aún no se conoce el castigó que recibirá esta menuda corporación deportiva, pero lo cierto es que debe ser bastante severo, motivado a que dieron un pésimo ejemplo de respeto dentro de la cancha y demostraron que pueden llegar bastante lejos cuando no están conformes con algo, cosa que no se puede permitir en ninguna liga, sin importar su nivel.

Domingo 07 de Septiembre de 2025
