¡Decepcionante! Vea la "batalla campal" que se arma en esta cancha de futbolito en México (+video)

Suscríbete a nuestros canales

La verdadera esencia del deporte es unir y los valores deben aplicarse en cada una de las distintas disciplinas. No obstante, una penosa acción de violencia de evidenció este sábado, 6 de septiembre, en una liga de futbolito (fútbol sala) amateur en México.

Esta competición, se disputa específicamente en el FutCenter de Guadalajara y en uno de los encuentros del día, ayer el club llamado Newcastle mostró la peor cara, a pesar de que había niños presenciando el duelo.

Batalla campal en el final de partido:

Lo cierto es que Newcastle cargó con la derrota y de acuerdo a lo que se aprecia en las imágenes difundidas, agredieron a sus oponentes, al no quedar conformes con el resultado.

Lo peor es que algunos chicos se quedaron incrédulos en el piso y allí empeoró la cosa, recibiendo múltiples patadas. Incluso, algunos aficionados ingresaron al área de juego, para unirse a la lucha, la mayoría igualmente relacionados con el equipo del Newcastle.

Aún no se conoce el castigó que recibirá esta menuda corporación deportiva, pero lo cierto es que debe ser bastante severo, motivado a que dieron un pésimo ejemplo de respeto dentro de la cancha y demostraron que pueden llegar bastante lejos cuando no están conformes con algo, cosa que no se puede permitir en ninguna liga, sin importar su nivel.