Jude Bellingham reclama su puesto en el Real Madrid

Después de una pobre presentación en el Derbi ante Atlético de Madrid, Jude Bellingham tuvo una segunda oportunidad para mostrar su mejor versión y cumplió con las expectativas contra el Villarreal, donde ingresó en la parte complementaria de ese partido, antes del parón por las fechas FIFA.

En ese compromiso frente al conjunto amarillo, el volante generó dos ocasiones de gol en un rol de mediapunta con mucha llegada, siendo precisamente esa posición que lo consolidó como principal figura en su primera temporada con el Real Madrid en la 2023-24. En la presente temporada, el británico busca retornar su mejor forma y convertirse nuevamente en un indiscutible en la platilla de Xabi Alonso.

Tras quedarse con la victoria ante Villarreal, el Real Madrid retomo a la cima con 21 puntos, ganando siete de los ocho partidos disputados. Con la recuperación de Bellingham, quien decidió quedarse durante el parón de selecciones, el dirigente de los blancos gana poderío en la zona media de la cancha, pero al mismo tiempo se convierte en un dolor de cabeza, donde deberá buscarle puesto a la mencionada estrella entre los titulares.

Jude Bellingham busca su espacio en el Real Madrid

Para Xabi Alonso, la recuperación del inglés es vital en su esquema y considera que su proceso de rehabilitación durante las fechas FIFA fue crucial para que el jugador regrese a sus mejores condiciones físicas.

Seguro. A la vuelta, con dos semanas de entrenamiento, estará mejor. Va a ser muy importante en la siguiente fase de octubre. Vamos a tener ese tiempo que Jude se ha perdido en la pretemporada y tenemos un calendario intenso", declaró el entrenador español.

El dirigente tiene todas las intenciones de que el equipo funcione con Bellingham viendo acción desde el primer minuto. Los merengues han salido airosos en los últimos dos compromisos, pero con el centrocampista saliendo desde el banquillo. El DT se le aproxima un verdadero dilema teniendo a otras piezas en su posición que han destacado como Arda Güler y Franco Mastantuono.