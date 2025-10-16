Getafe vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Liga

El cotejo entre Getafe y Real Madrid, por la fecha 9 de La Liga, se jugará el próximo domingo 19 de octubre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.
Así llegan Getafe y Real Madrid
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga
Getafe quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Osasuna por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 2 empates y 1 partido perdido, con 5 goles marcados y con 7 en su arco.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga
Real Madrid llega con ventaja tras derrotar a Villarreal con un marcador 3 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 13 goles y le han convertido 8.
El historial del torneo favorece al conjunto visitante. En los últimos 5 enfrentamientos entre sí, siempre se quedó con el triunfo. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 23 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Real Madrid quien ganó 0 a 1.
El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 11 puntos (3 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (7 PG - 1 PP).
A Real Madrid le tocará ser local en la próxima fecha, cuando enfrente a Barcelona por el Clásico. El esperado duelo se jugará el 26 de octubre, desde las 12:15 (hora Argentina), en el estadio Santiago Bernabéu.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|21
|8
|7
|0
|1
|10
|2
|Barcelona
|19
|8
|6
|1
|1
|13
|3
|Villarreal
|16
|8
|5
|1
|2
|6
|4
|Betis
|15
|8
|4
|3
|1
|5
|11
|Getafe
|11
|8
|3
|2
|3
|-2
Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 10: vs Athletic Bilbao: 25 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Girona: 31 de octubre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Mallorca: 9 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 10: vs Barcelona: 26 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Valencia: 1 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Rayo Vallecano: 9 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Horario Getafe y Real Madrid, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas