Policia detiene al argentino Luca Vildoza tras altercado en Italia (+Detalles)

Lo que debía ser una noche de alegría para la Virtus Bolonia terminó convirtiéndose en un escándalo. El base argentino Luca Vildoza y su esposa, Milica, fueron detenidos por la policía italiana tras protagonizar un violento incidente con personal sanitario de la Cruz Roja.

El hecho ocurrió horas después del triunfo 77-73 de su equipo frente al Mónaco por la Euroliga, cuando el jugador se habría enfrentado a una ambulancia que atendía una emergencia en las calles de Bolonia.

Victoria y problemas para el argentino

Según informó La Gazzetta dello Sport, Vildoza habría increpado a los trabajadores sanitarios luego de quedar detenido detrás de la ambulancia. Testigos aseguraron que el jugador realizó maniobras peligrosas para impedir el paso del vehículo y, posteriormente, descendió de su auto para agredir físicamente a una de las trabajadoras, tomándola del cuello. Su esposa también habría intervenido, tirando del cabello a la víctima.

Una patrulla policial llegó minutos después y arrestó a la pareja, que pasó la noche en la comisaría. Las personas agredidas fueron trasladadas al hospital y una de ellas recibió el alta pocas horas más tarde.

Por el momento, la Virtus Bolonia no ha emitido ningún comunicado oficial y ha dejado el caso en manos de su departamento jurídico. Vildoza, de 30 años y con pasado en la NBA, podría enfrentar sanciones deportivas y legales mientras la investigación continúa.