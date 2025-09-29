Xabi tendrá que evaluar la situación de Jude Bellingham

Suscríbete a nuestros canales

Jude Bellingham luego de estar recuperado, no hay cabida para que no vaya a ser titular en el Real Madrid de Xabi Alonso. Todos dentro del club lo sabe, hasta el propio jugador inglés. Por la importancia del jugador, parte la decisión de acelerar su regreso tras su operación de hombro.

El británico acortó plazos para ayudar al equipo, se le esperaba en octubre y en septiembre pudo disputar unos minutos, aunque ahora mismo está lejos de su mejor forma, prácticamente en cómo si estuviese en pretemporada.

Xabi también es conocedor de esta realidad, que Bellingham con una nómina demás de 100 millones de euros debe ser un fijo en el once en condiciones normales. Es por eso que lo ha ido incluyendo al equipo de forma progresiva: frente al Espanyol jugó apenas un minuto; contra el Levante fueron 19’. Y en el derbi, el tolosarra fue con todo sacando del once a Mastantuono para darle el espacio al inglés.

Analizando lo que fue el derbi, un partido sufrido y catastrófico para los blancos, Xabi tendrá que volver a valorar la inclusión en el once inicial de Bellingham, al menos en estos próximas jornadas, hasta que pueda estar al 100%.

En estadísticas, las recuperaciones de balones totales sufrieron un retroceso importante: fueron 40 por las 59 logradas frente al Levante. El desajuste no llegó sólo en lo defensivo; también se vio en lo ofensivo, pues el Madrid apenas hizo seis tiros, con sólo dos entre palos, que terminaron en los dos goles. Muy, muy lejos de lo que venía promediando en Liga los merengues antes del derbi: 19,5 tiros totales y 7,2 entre palos.

Jude Bellingham en lo individual

Eso datos señalan al Madrid en lo grupal. Bellingham, en lo individual, no pudo contribuir de gran manera, apenas 43 intervenciones, sólo cinco pases en el último tercio, aunque todos buenos; y siete pérdidas.

Xabi tiene mucho que analizar, al igual que el inglés también tiene que trabajar mucho para volver a ser el que fue. “Necesitamos a todos y Jude es fundamental. Estaba entrenándose bien. Las decisiones las analizaremos; sacaremos cosas. Y no olvidaremos esta derrota” señaló Xabi.