Amaia Montero marca su emotivo regreso a La Oreja de Van Gogh

Una noticia que tiene al medio artístico emocionado es el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh tras 18 años de haberse alejado de los escenarios con la agrupación española.

Luego de días de incertidumbre sobre la posible reincorporación de la cantante a la agrupación, las sospechas se dispararon cuando la banda eliminó el comunicado de la salida de su vocalista por 17 años, Leire Martínez y un mensaje encriptado: “Solo juntos tiene sentido”.

El motivo detrás del regreso de Amaia Montero

No fue hasta este 15 de octubre que anunciaron su anhelado regreso por motivo del 30 aniversario de La Oreja de Van Gogh, un grupo musical que marcó a toda una generación por sus melodías, letras y estilo propio de hacer pop en español.

“Vuelve La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero en su 30 aniversario (…) Han pasado 30 años desde que La Oreja de Van Gogh se subiera por primera vez a un escenario. Tres décadas desde el inicio de una carrera imparable repleta de canciones, recuerdos e historias compartidas”, señala el comunicado

Por supuesto, los fanáticos no podrían estar más felices por la noticia y han expresado su conmoción por ver a su grupo favorito reunirse después de tanto tiempo. Esto marca el reencuentro inesperado de la cantante con con Álvaro, Haritz y Xabi, pero también la recuperación de la esencia de los españoles.

Sin embargo, el escrito informa que Pablo Benegas, guitarrista y miembro fundador, no participará en las actividades, pero seguirá formando parte de la banda, según detalla es para “disfrutar de más tiempo con los suyos y explorar nuevos retos profesionales”.

Emoción por el reencuentro

La Oreja de Van Gogh compartió su emoción por estar juntos en la escena musical como hace dos décadas atrás.

“Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo? La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras”, expresaron.