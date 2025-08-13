Amaia Montero reaparece irreconocible luego de enfrentar problemas de salud mental

Suscríbete a nuestros canales

Por años, Amaia Montero fue una de las voces más emblemáticas de la música en español tras ser vocalista de La Oreja de Vangogh, sin embargo, durante mucho tiempo estuvo alejado de la vida pública por problemas de salud mental que se agravaron. Ahora, la exvocalista reapareció irreconocible en una reciente publicación.

La española, de 46 años, se vio envuelta en una situación complicada con el diagnostico de depresión y ansiedad, condiciones que la obligaron a internarse en una clínica psiquiátrica para recibir tratamiento especializado.

En 2022, Amaia Montero publicó una imagen con su rostro desgastado y demacrada, que evidenciaba su estado de salud mensaje. “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la ha perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribió en el post.

Amaia Montero reaparece irreconocible

Tras su paso por rehabilitación y un buen tiempo alejada del ojo público para recuperar su bienestar, Amaia Montero luce una imagen renovada, con un cambio evidente en su semblante, por ello, muchos de sus seguidores la han bautizado como “Ave Fénix”.

Irreconocible, pero, desde el buen sentido de la palabra, la cantante dio a entender que se encuentra en un buen momento de su vida. “No problem”, fue el mensaje con el cual acompañó la foto.

Su paso por La Oreja de Vangogh

Siendo la voz principal de la agrupación, junto a ellos logró grandes éxitos en su carrera como siete Discos de Platino, numerosos reconocimientos y un Latin Grammy. Además, canciones emblemáticas como lo son “Rosas”, “La Playa” y “Cuídate” se ganaron al público.

Para el 2007, Amaia Montero emprendió su camino como solista luego de una década de estar junto a La Oreja de Vangogh. Su primer álbum alcanzó el número uno en ventas en España y fue nominado al Latin Grammy.