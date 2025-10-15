MLB: Conoce a los abridores del juego 3 de la ALCS

Suscríbete a nuestros canales

Con la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) inclinada 2-0 a favor de los Marineros de Seattle, el Juego 3 se presenta como un duelo crucial con dos abridores de alto calibre subiendo al montículo: Shane Bieber por los Blue Jays de Toronto y George Kirby por los Marineros. La acción se traslada al rugiente T-Mobile Park, donde Toronto busca desesperadamente encender su ofensiva y evitar quedar al borde de la eliminación.

El reto para Toronto: Shane Bieber necesita silenciar a Seattle

El pitcher de los Blue Jays, Shane Bieber, tiene la inmensa tarea de detener el ímpetu de Seattle y conseguir la primera victoria de la serie. Las miradas están puestas en el ganador del Cy Young 2020, cuyo inicio en la postemporada de 2025 fue inestable.

Estadísticas de Bieber (postemporada 2025)

-Juegos/Aperturas: 1

-Efectividad (PCL): 6.75

-Entradas Lanzadas (IL): 2.2

-Ponches (SO): 2

-WHIP: 2.25

El factor histórico vs. Marineros

A pesar de su reciente actuación, Bieber tiene un historial positivo contra los Marineros en su carrera, con un récord de 2-2 y una excelente efectividad de 2.30 con 49 ponches en 7 apariciones. Este enfrentamiento en un ambiente hostil pondrá a prueba su capacidad para canalizar esa experiencia previa.

La fortaleza de Seattle: George Kirby busca el control de la serie

Los Marineros confían en el joven y dominante George Kirby para dar el golpe de gracia y dejar a Toronto a un juego de la eliminación. Kirby se ha destacado por su control y su capacidad para limitar el tráfico en las bases durante los playoffs.

Estadísticas de Kirby (postemporada 2025)

-Juegos/Aperturas: 2

-Efectividad (PCL): 2.70

-Entradas Lanzadas (IL): 10.0

-Ponches (SO): 14

-WHIP: 1.00

El factor histórico vs. Blue Jays:

La única mancha en su currículum es su desempeño histórico ante los Blue Jays, un equipo con el que ha tenido problemas: récord de 0-1 con una efectividad de 6.28 en 3 apariciones de carrera. Sin embargo, su sólida PCL y WHIP en esta postemporada sugieren que ha encontrado su ritmo en el momento más importante.

El enfrentamiento entre Bieber y Kirby es un duelo de supervivencia y consolidación.

-Para Toronto, la presión recae sobre Bieber, un ex Cy Young que debe demostrar que su baja actuación en la Serie Divisional fue un desliz y no la norma.

-Para Seattle, Kirby busca extender el dominio de la rotación de los Marineros y capitalizar el factor campo, donde el T-Mobile Park se espera que sea una fortaleza de ruido.

El equipo que logre aprovechar mejor las oportunidades tempranas y obtener una salida de calidad de su abridor probablemente tomará el control del Juego 3, un resultado que podría definir el destino de esta Serie de Campeonato.

