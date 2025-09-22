¡Podio! Venezuela clasificó al Mundial U23 de softbol con bronce panamericano

Suscríbete a nuestros canales

Este 22 de septiembre la semana inició con la buena noticia para el deporte venezolano de que la Selección Nacional de Softbol U23 clasificó al Campeonato Mundiial de la categoría que se celebrará en Colombia, luego finalizar tercera en la clasificación final en el Panamericano efectuado en Argentina.

La escuadra venezolana terminó su participación en el certamen continental con registro de cuatro victorias y tres reveses, el último de ellos ante Canadá, con pizarra de 5-1.

Por encima de otras potencias americanas

Sin embargo, en el camino hubo varios triunfos importantes como el 12-0 sobre Perú, el 5-2 ante República Dominicana, además de los lauros 2-1 contra Guatemala y México.

Mientras, las derrotas se dieron, aparte de la mencionada contra Canadá, a manos de Estados Unidos (3-0) y el local Argentina (1-0). Así, finalizaron en la tercera casilla, con Argentina y México compartiendo el oro, mientras que los canadienses obtuvieron la plata y Venezuela se quedó con el bronce.

Venezuela volverá a estar en el Mundial U23

El jardinero Alvi Pereira fue el pelotero más destacado por Venezuela en este Panamericano U23, al batear para .368, con una carrera impulsada y tres anotadas. A su vez, Eduardo Jiménez fue el lanzador principal ddel equipo nacional, al terminar con registro de 4-3.

Respecto al Campeonato Mundial de Softbol U23, se llevará a cabo en Sincelejo, Colombia, en 2026. Será la segunda edición, con Venezuela participando en ambas ocasiones. Aquella vez, los nacionales se quedaron en la primera fase, con tres victorias y dos reveses, ocupando la octava casilla general.