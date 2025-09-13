El equipo venezolano de softbol inicia con todo el panamericano U23

Suscríbete a nuestros canales

La disciplina que mejor ha representado a Venezuela en tiempo recientes vuelve a dar de que hablar. El equipo venezolano de softbol U23 arrancó de la mejor manera en panamericano 2025 que se disputa en La Pampa, Argentina. La selección tricolor venció por un contundente marcador de 12-0 al seleccionado de Perú.

Venezolanos y peruanos fueron los primeros equipos en debutar en el certamen internacional que tiene lugar en el sur del continente y vaya que el equipo nacional dio una buena impresión con su soberbia actuación, aunque haya sido contra una selección de poca trascendencia como la bicolor. En el panamericano La Pampa 2025 se dan cita hasta ocho países: Republica Dominicana, Perú, Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, Venezuela y Argentina.

Plato fuerte de la primera jornada del Panamericano 2025

En la primera jornada el plato fuerte de la jornada será el enfrentamiento entre Estados Unidos y Republica Dominicana, dos equipos tradicionales en estos importantes eventos. La ceremonia de inauguración se realizara en el encuentro entre Argentina y Guatemala, en el último compromiso de la primera jornada.

Venezuela se enfrentará a Republica Dominicana en la segunda jornada del torneo el 14 de septiembre, en el que podría ser uno de los grandes enfrentamientos de toda la competencia. Todos los juegos tendrán lugar en el estadio Arnaldo Bautista Gómez. Son en total siete jornadas que luego darán paso a las mejores selecciones a la final, y también un juego por el tercer lugar.