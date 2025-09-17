Venezuela iguala la cima del Panamericano de softbol

Suscríbete a nuestros canales

La selección masculina de softbol de Venezuela, categoría sub-23, se colocó en la cima de la clasificación del Panamericano en La Pampa, Argentina, tras vencer 2-1 a México en un emocionante encuentro. Este resultado los deja empatados con los mexicanos, ambos con un récord de cuatro victorias y una derrota.

Triunfo ajustado pone a Venezuela en la cima

El partido que se disputó en el estadio Arnaldo Bautista Gómez, se decidió gracias a la ofensiva del segunda base venezolano, Ángel Adames, quien fue el gran protagonista. Adames conectó un imparable crucial en la segunda entrada que impulsó las dos carreras del equipo, anotadas por Kleiver Rodríguez y José Miguel Blanco.

Actuación estelar desde el montículo y próximo desafío

Eduardo Juárez tuvo una destacada actuación y aseguró su cuarta victoria del torneo. El lanzador venezolano tuvo trabajo de siete entradas, Juárez solo permitió un hit y una carrera sucia, además de ponchar a seis bateadores, manteniendo su efectividad en un impresionante 1.11.

Con esta victoria, Venezuela se sitúa en una posición privilegiada de cara a la clasificación para el Mundial. La próxima prueba para el equipo nacional será este jueves 18 del mes en curso, cuando se enfrente a la anfitriona Argentina a las 6:30 de la tarde, en un partido que podría definir el liderato del torneo.