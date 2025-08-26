Se actualiza el ranking mundial de sóftbol masculino: ¿Cómo quedó Venezuela? (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La selección masculina de sóftbol de Venezuela sigue brillando en el panorama internacional y se consolida en la segunda posición del ranking mundial con un total de 2672 puntos, según la última actualización publicada por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) tras los Juegos Mundiales 2025. Este logro confirma el gran momento que atraviesa el equipo vinotinto y lo ratifica como una de las potencias indiscutibles de la disciplina.

En la competición masculina de los Juegos Mundiales 2025, Venezuela se destacó al lograr la medalla de bronce, consolidando así su presencia entre las mejores selecciones del torneo.

Venezuela top en el Ranking Mundial

El liderato continúa en manos de Japón, que suma 2989 unidades, pero Venezuela se mantiene firme como su más cercano perseguidor, ampliando la brecha con respecto a sus rivales sudamericanos y norteamericanos. Con esta posición, los venezolanos superan con claridad a selecciones históricamente fuertes como Argentina (2271 pts), Canadá (2076 pts) y Estados Unidos (2006 pts).

El rendimiento constante del conjunto nacional ha sido clave para sostenerse en lo más alto del escalafón. Su desempeño en torneos internacionales, la calidad de sus lanzadores y el poder ofensivo que caracteriza al equipo han sido determinantes para que Venezuela se afiance como referente mundial. Además, la posición alcanzada es un reflejo del trabajo que viene desarrollando la Federación Venezolana de Sóftbol y la proyección de nuevos talentos que ya empiezan a consolidarse en la selección absoluta.

Con los 2672 puntos en su haber, Venezuela no solo reafirma su protagonismo en el sóftbol masculino mundial, sino que también se perfila como una seria candidata a destronar a Japón en futuras competiciones.