Domínguez va a la LIDOM a la "caza" del puesto titular en los Yankees

El prospecto estelar dominicano Jasson Domínguez ha tomado la decisión de jugar con los Leones del Escogido en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) durante el receso de temporada, una jugada clave para afinar su rendimiento y asegurar un puesto titular en los Yankees de Nueva York en 2026.

Conocido como "El Marciano", Domínguez (22 años) ha iniciado ya sus prácticas con el equipo dominicano, confirmando la intención de los Yankees de que el jardinero ambidiestro aproveche la liga invernal para elevar su nivel de juego.

El objetivo: consolidarse en la MLB

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, ha señalado que Domínguez es un fuerte candidato para ser jardinero titular del equipo en 2026. La temporada 2025 del jugador fue "desigual" en las Grandes Ligas, registrando una línea ofensiva de .257/.331/.388, con 10 jonrones y 23 bases robadas en 123 partidos.

El enfoque en la LIDOM:

La principal prioridad para Domínguez en la LIDOM será mejorar su rendimiento ofensivo desde el lado derecho del plato, su talón de Aquiles.

Rendimiento vs. derechos: Bateó .274 con un OPS de .768.

Rendimiento vs. zurdos: Bateó solo .204 con un OPS de .569, y conectó solo un cuadrangular ante lanzadores zurdos.

El mánager Boone atribuye esta disparidad a su falta de experiencia y la LIDOM le brindará la oportunidad de compensar esos turnos al bate perdidos en las ligas menores.

La defensa en el jardín izquierdo

Otra área de trabajo para Domínguez es su defensiva. Aunque sus problemas en el jardín izquierdo le costaron la titularidad en la postemporada de 2024, mejoró a lo largo de la campaña de 2025. Los Yankees continúan confiando en su capacidad, citando su atletismo, velocidad y fuerza de brazo.

A pesar de que su tiempo de juego se redujo notablemente en la segunda mitad de 2025 (agotando solo 72 turnos desde agosto) debido a la congestión de jardineros como Cody Bellinger, Trent Grisham, Aaron Judge y Giancarlo Stanton, el equipo destaca la actitud profesional de Domínguez.

El futuro de los Yankees

La participación de Domínguez en la LIDOM es crucial, ya que el roster de los Yankees podría sufrir cambios significativos en 2026, con Bellinger y Grisham como agentes libres (aunque Grisham recibió una oferta calificada). Los Yankees también tienen al prospecto Spencer Jones (Nro. 4 del equipo) acercándose a las Mayores.

El gerente general Brian Cashman y el mánager Boone han reiterado que Domínguez sigue siendo un jugador con un "techo muy alto" y que su paso por la LIDOM será una plataforma de lanzamiento vital para sus aspiraciones en la próxima temporada de la MLB.