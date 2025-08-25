Mychel Sánchez cerca de su tercera temporada con 200 victorias en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El jockey profesional venezolano Mychel Sánchez comenzó la semana con un triunfo en la tercera carrera de la programación en el hipódromo de Parx Racing donde ha resultado campeón los últimos tres años y se acerca a una nueva temporada con 200 o más victorias en su carrera.

El látigo venezolano Mychel Sánchez consiguió la victoria este lunes en la tercera competencia del programa en Parx Racing mediante el ejemplar Ego Man en un Claiming de $18.000 para ejemplares de tres y más años en una distancia de 1.200 metros en dupla con Michael Pino.

Sánchez condujó al purasangre a la prueba con un recorrido hecho en 73’ flat para la distancia y generó un pago en el dividendo de $2.20 a ganador, $2.10 el place y $2.10 el show de la carrera.

Los parciales de la carrera fueron marcados en 22’2 los primeros 400 metros, la media milla en 46 exactos y los 1.000 metros en 58’4 cy terminar en 73’1 con remate de 14’3 en el furlong final de la prueba.

Ego Man en un producto del semental Constitution en Miss Narcisist por Freud nacido el 22 de abril del 2017 y tiene siete años, logra su primera victoria del 2025 en seis presentaciones y tiene una campaña general de 13 triunfos en 54 carreras hechas con $383.000 en dinero producido.

Para el jockey venezolano es su triunfo 191 del año y la 1.716 de su carrera y se coloca a nueve de alcanzar por tercer año consecutivo los 200 lauros en su carrera en Estados Unidos y apenas el cuarto en llegar a la cifra en la presente temporada.