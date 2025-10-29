El aviso de Luis Enrique a toda Europa

Suscríbete a nuestros canales

La temporada pasada del París Saint Germain fue la más importante de toda su historia, alcanzando un memorable triplete (Champions League, Ligue 1 y Copa de Francia). Esto tiene a los dirigidos por Luis Enrique como los mejores de Europa actualmente, pese a las dinámicas de una nueva campaña.

Sin embargo, para el técnico español sus ambiciones no han cambiado y lo hecho el curso pasado ya es historia, porque ahora su plan es llevárselo nuevamente todo.

El propio entrenador ya ha dado aviso de esto y no ha tenido miramientos en admitirlo, fiel a su estilo frentero con los medios de comunicación.

"No es el momento de pensar en lo que hemos logrado. Ésta no es la temporada pasada. Todo ha cambiado. Hay que mirar hacia adelante e intentar competir en cada partido. Sacar nuestro mejor fútbol para seguir ganando títulos", dijo de entrada el estratega.

¿Luis Enrique tiene un mensaje?

Lo dicho, el pasado del PSG para el técnico debe quedar ahí. En un recuerdo para debates, en su afán está lo que los suyos puedan escribir más al recorrido del club.

El exentrenador de Barcelona no tuvo empacho en admitir que dentro de ese vestuario que dirige hay una idea realmente instalada: Quieren nuevamente todos.

Y ese camino no es otro que el repetir la gesta de la 2024-25 y así hacer de este conjunto parisino un equipo de época, que trascienda en las décadas.

"Intentaremos ganarlo todo de nuevo. Estamos contentos con lo que logramos, pero toca ser ambiciosos y mirar al futuro. Ya lo estamos haciendo", confesó el asturiano.

Por los momentos, la plantilla de Luis Enrique va encaminado en el objetivo. En la Ligue 1 son líderes con 20 puntos, aunque con poco margen de error, debido a que Lens le sigue con 19 unidades, mientras Marsella y Lyon están a solo dos. A su vez, en Champions también se muestran sólidos, con paso perfecto de nueve puntos en tres partidos jugados.