Lady Gaga se ausenta tras sufrir dolorosa pérdida familiar

La estrella estadounidense, Lady Gaga, enfrenta uno de los momentos más personales de su vida al perder su querida abuela, Angelina Calderone Germanotta, quien falleció a los 94 años el pasado 12 de octubre en Nueva York.

Aunque la noticia trasciende ahora, el dolor viene gestándose en bastidores, lejos de las cámaras y, se desconoce si la artista hizo acto de presencia en el funeral.

El pilar emocional de Lady Gaga

Angelina no solo era la matriarca de la familia Germanotta, sino también un pilar para Stefani Joanne Angelina Germanotta (nombre real de Lady Gaga) en su camino artístico y personal.

En entrevistas previas la cantante ha descrito a su abuela como “la que siempre creyó en mí” y “la voz que nunca dejó que me rindiera”.

De raíces ítalo-estadounidenses, Angelina infundió en su nieta valores de fuerza, integridad y compasión, elementos que posteriormente se convirtieron en parte del ADN artístico de Gaga, tanto en su música como en su activismo.

El silencio tras su muerte

Aunque Angelina falleció el 12 de octubre, la noticia recién se confirmó públicamente el 30 de octubre.

Fuentes cercanas señalan que la familia guardó respeto y privacidad durante los días previos al funeral, celebrado en Nueva Jersey, y que Gaga optó por un perfil bajo para procesar la pérdida sin la exposición habitual.

Esta demora revela tanto la naturaleza reservada de la familia Germanotta como el cansancio latente de una figura pública que, tras años de luces y reflectores, necesitaba cerrar en soledad un capítulo esencial de su vida.