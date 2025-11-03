“He terminado": El jockey italiano Dettori reveló cuales son las tres carreras que estará en Suramérica

Suscríbete a nuestros canales

El jinete de origen italiano Lanfranco Dettori, hace unos días, aseguró que su carrera profesional en Estados Unidos y en el mundo terminaría con la conclusión de las Breeders' Cup. De igual modo, insinuó que sus planes finales son retirarse con las competencias más representativas de algunos países de Suramérica, donde siempre ha soñado participar.

Lanfranco Dettori se retirará en Argentina, Uruguay y Chile

Frankie Dettori se despedirá definitivamente en el Derby chileno en Valparaíso Sporting el próximo febrero, y el jinete más famoso del mundo admitió que se sintió entumecido después de su última carrera en la Breeders' Cup. Dettori terminará su carrera con 15 ganadores de la Breeders' Cup.

Dettori de 54 años dijo: "Todavía no he llegado al final, pero he llegado al final en Estados Unidos. Ha sido un viaje tremendo los últimos dos años y estoy feliz de haber elegido este día para parar”. “Todavía me siento un poco insensible, ha sido bueno y he terminado en Estados Unidos. Lo he pasado bien.”

Dettori se aventurará a Sudamérica, donde reveló: “Voy a correr en Argentina para el día del Pelegrini; en Uruguay para el día del Ramírez el 6 de enero y diría que mi último día será en Chile para el Derby. Siempre he querido correr allí”.

Dettori ha disfrutado de cinco victorias de Grado 1 en los últimos dos años en los EE. UU., la más reciente fue la Joe Hirsch Turf Classic Stakes con Rebel's Romance, entrenado por Charlie Appleby, en Belmont el mes pasado.

Este fue el 33.º festival de la Breeders' Cup de Dettori, pero parece que definitivamente será el último

Dijo: "Me siento entumecido, pero me siento mejor de lo que esperaba. Por supuesto que me siento triste, pero no tan triste como pensé que me sentiría, así que tal vez sea una señal de que debería seguir adelante."