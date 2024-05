Benjamín Rausseo, "Er Conde del Guácharo", es "abucheado" en un recorrido por La Vega (+Video)

El pasado jueves 9 de mayo, el comediante venezolano Benjamín Rausseo mejor conocido como "Er Conde del Guácharo" confirmó que sigue como candidato para las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 28 de julio de 2024. Como parte de su acercamiento con el pueblo, el oriental decidió visitar varias parroquias de Caracas, entre ellas La Vega, en la que no fue muy bien recibido por todos.

En imágenes que recorren internet, se aprecia que, Rausseo es respaldado por una gran parte de la comunidad que seguramente, se sienten admirados por su trabajo en el humor. Sin embargo, no llenó las expectativas de todos y fue un habitante de la zona quien le gritó que prefería a la líder del movimiento político Vente Venezuela.

“Tú estás loco, Ramón, yo estoy con María Corina Machado”, gritó el ciudadano. De manera burlesca, Benjamín respondió: “ella no es candidata”. No obstante, fue replicado por el caballero, quien volvió a ratificar que no está de acuerdo con sus propuestas. “Edmundo pa’ todo el mundo”. Este pequeño "abucheo" provocó que, el candidato propusiera que, cuando María Corina visitara La Vega, él también estaría presente.

El desacuerdo en redes sociales

Pese a que es una de las figuras del entretenimiento más queridas por nuestro país, el venezolano no es muy bien aceptado políticamente. Usuarios de las diferentes plataformas 2.0 han expresado su disgusto con el criollo, y también forman parte de aquellos ciudadanos que apoyan a Edmundo González.

"Ese conde de pana más vendido como va a decir que no es candidata sabiendo que le hicieron de todo, trabas", "Benjamin Rausseo tu grandeza esta en ser cómico tu no eres político lo tuyo es puro cuento", "Así es! Edmundo para todo el mundo!", "El Conde está haciendo el ridículo", "Es mejor que siga contando chistes, la política lo envejeció", son parte de las opiniones.