MLB: Rainiero Coa resalta la importancia de la mentalidad en los Yankees (Exclusiva)

Rainiero Coa es uno de los tantos trabajadores que forman parte de los Yankees de Nueva York, una organización que es conocida mundialmente por su exigencia y mentalidad ganadora. Y es que el venezolano, que llegó al primer equipo en la temporada 2023 para ejercer como coach de bullpen, ya sabe de primera mano lo que significa ser parte del Bronx.

Luego de acumular experiencia como coach y manager en República Dominicana con la academia de los Yankees, el oriundo de Puerto Ordaz dio un importante salto en su carrera, siempre de la mano de unos Yankees que lo tuvieron como jugador en Ligas Menores durante seis temporadas (2010-2015).

Ganar o ganar, el lema de Roa y los Yankees

En 2023, el conjunto neoyorquino no logró avanzar a los playoffs tras una pésima temporada. No obstante, las cosas cambiaron durante el año pasado, pues fueron capaces de disputar la Serie Mundial, solo que al final el resultado no fue el esperado por ellos.

Tras ver caer ese último out ante los Dodgers de Los Ángeles, Rainiero Coa presenció lo que verdaderamente significa vestir el uniforme de los Yankees, y además se cercioró que la mentalidad dentro de la organización es algo que no se ve en todos lados.

"Fue un trago amargo. Luego de ese último out nosotros nos reunimos como equipo, todos los peloteros se sinceraron entre ellos, algunos lloraron. Lo que más me quedó en la mente fue cuando Giancarlo Stanton dijo: 'Eso que están sintiendo ahorita, recuérdenlo. Que esa sensación nos anime a ser mejores el año que viene'. Es por eso que la mentalidad de los Yankees siempre es ganar o ganar", comentó en una entrevista exclusiva para Meridiano.

Luego continuó: "Ese espíritu de ganar o ganar es algo que se contagia en Nueva York. En mi experiencia siempre trato de estar del lado de los lanzadores, saber qué necesitan durante las prácticas, saber cuáles son sus rutinas".

Pero esa energía no solo se vive dentro del clubhouse de los Yankees. De hecho, la intensidad se incrementa con el apoyo de los aficionados, quienes año tras año y mes tras mes no paran de apoyar a los suyos. Eso sí, la mentalidad de los peloteros debe estar preparada para cuando las cosas no marchen del todo bien.

"La afición en Nueva York es super exigente. Están acostumbrados a ganar, y es por eso que cuando hay una mala racha comienzan a meter presión. Creo que los jugadores deben estar preparados mentalmente para ese tipo de reacciones del público", confesó Roa.

Nueva York, una ciudad alegre y de mucha energía

Todo equipo de las Grandes Ligas siempre cuenta con una importante presencia de peloteros latinos, y los Yankees de Nueva York no son la excepción a esa regla. En ese sentido, y según apuntó el propio Rainiero Coa, el ambiente se caracteriza por la alegría y la gran energía que aportan ellos.

"Con los latinos siempre es un bochinche. Por ejemplo, Oswaldo Cabrera es una persona de buena energía, siempre saluda a todos con respeto y los trata por igual. El ambiente con los latinos siempre está lleno de buena vibra, en especial al momento de reunirse para comer. Es un grupo muy unido", señaló.

Desde que asumió su cargo en 2023 hasta la fecha, el trabajo de Rainiero Coa ha estado a la altura de las exigencias. Y es que ejercer funciones en los Yankees supone mucha responsabilidad y exigencia, sobre todo cuando se hace a la par de jugadores de élite.

"El pelotero que más me ha impactado es Gerrit Cole, porque es muy perfeccionista. Estudia al rival y cada sesión de bullpen es como el propio juego, pero en su mente. Sus lanzamientos son algo increíble, porque sabe localizarlos y se asegura que estén rompiendo de la manera que quiere", finalizó.