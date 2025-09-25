Funvisis reporta: Activo el enjambre sísmico que mantiene en alerta al occidente del país

Suscríbete a nuestros canales

La región occidental de Venezuela continúa en estado de alerta tras la serie de movimientos telúricos que comenzaron ayer miércoles 24 de septiembre. Funvisis confirmó al menos veinte sismos en menos de 24 horas, con magnitudes que oscilaron entre 3,7 y 6,0 grados.

Principales eventos registrados

Los reportes oficiales destacan dos temblores de gran magnitud:

6:22 pm: Sismo de magnitud 5,4, 40 km al noreste de La Ceiba.

11:51 pm: Movimiento de magnitud 6,0, 45 km al este de Bachaquero, con profundidad de 16,4 km.

Además, se documentaron al menos siete réplicas durante la madrugada del jueves, incluyendo una de 5,3 a las 2:55 am y otras de menor intensidad.

La madrugada del jueves mantuvo en vela a gran parte de la población, ya que los temblores se sintieron de forma repetida en varios municipios. El último evento en esta zona, de magnitud 3,7 y profundidad de 2,4 km, fue reportado a las 7:47 am, lo que prolongó el estado de alerta en Zulia, Trujillo y Lara. Además, también se han reportado dos nuevos movimientos, a las 11:08 am, de magnitud 3.9 a 54 km al oeste de Carora y el de minutos después, a las 11:12 am, de magnitud 3.8 a 14.8 km de profundidad, específicamente a 28 km al oeste de Carora.

A causa de ello, la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó que no se han registrado víctimas ni daños de gran magnitud. Informó que Protección Civil, organismos de seguridad y la FANB están desplegados en las zonas afectadas para evaluar estructuras y garantizar atención inmediata a los ciudadanos que pudieran requerir ayuda.

Funvisis recordó que Venezuela se encuentra en un punto de interacción entre la placa del Caribe y la Suramericana, lo que explica la frecuencia de los temblores en el occidente del país. Expertos lo califican como “enjambre sísmico”, un fenómeno que puede extenderse por días o semanas antes de estabilizarse.

Recomendaciones para la población

Las autoridades instan a mantener la calma y adoptar medidas preventivas, tales como: