Por esta razón se suspendió el juego entre Real Oviedo y Valencia en Mestalla (+Detalles)

El duelo entre Valencia y Real Oviedo, previsto para este lunes 29 de septiembre a las 21:00 horas en Mestalla, fue suspendido a causa de la alerta roja decretada en la provincia por fuertes lluvias y temporal extremo. Pese a que se esperó hasta última hora para intentar jugar, las autoridades competentes decidieron priorizar la seguridad de jugadores, aficionados y personal.

Nuevo horario para el encuentro

La Real Federación Española de Fútbol confirmó que el compromiso se reprogramará para el martes 30 de septiembre a las 20:00 horas, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. El calendario no representa un gran problema, ya que ninguno de los dos equipos participa en competiciones europeas y existe margen para reubicar la fecha si fuese necesario.

El Real Oviedo había viajado el domingo por la mañana, antes de que se activara la máxima alerta. Por su parte, el Valencia citó a sus jugadores a entrenar esa misma tarde, mientras se resolvía la situación. El recuerdo de la DANA ocurrida hace once meses hizo que las autoridades actuaran con mayor cautela, suspendiendo actividades al aire libre y cerrando colegios el lunes como medida preventiva.

Otro factor clave fue el desplazamiento de miles de aficionados. El club valencianista advirtió desde el domingo a sus seguidores sobre la posibilidad de suspensión, ya que cerca del 50% de los hinchas llegan desde localidades cercanas. En total, se estima que unas 25.000 personas se desplazan hacia Mestalla en cada partido, lo que suponía un riesgo elevado en plena alerta roja.

En definitiva, el Valencia–Oviedo tendrá que esperar un día más para disputarse. Ahora, todo dependerá de que el temporal amaine y las condiciones de seguridad estén garantizadas para que el balón vuelva a rodar en Mestalla.