Despliegan Sistema Nacional de Gestión de Riesgos ante enjambre de sismos en el país

El Gobierno Nacional desplegó el Sistema de Protección Civil a nivel nacional, motivado al enjambre sísmico que ha afectado diversas zonas del país en las últimas horas. En este sentido, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) se mantendrá activa los organismos de Seguridad Ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)

Hasta el momento, se han registrado 10 sismos y 21 réplicas, causando preocupación y conmoción en los venezolanos. Aunque la intensidad ha oscilado entre 6.3 y 4.0 en la escala de Ritcher, no se han reportado víctimas fatales, solo daños estructurales.

De igual modo, se exhorta a los ciudadanos a informarse mediante las redes sociales o pronunciamientos de las autoridades. Dada la situación, los gobernadores y alcaldes trabajarán de forma conjunta para garantizar la seguridad y protección de los venezolanos ante cualquier eventualidad producto de la falla tectónica de occidente.

Noticia en desarrollo...