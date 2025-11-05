LVBP: Tigres de Aragua firman a este importado que ya conoce la pelota venezolana

Suscríbete a nuestros canales

Los Tigres de Aragua empezaron de gran forma la campaña 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y con miras a seguir por esa senda, contrataron a un nuevo importado, para fortalecer su departamento de pitcheo. Se trata de Nate Antone, norteamericano que ya sabe lo que es lanzar en el beisbol venezolano.

El estadounidense de 34 años regresará a Venezuela después de varias campañas, siendo un importado que formó parte de los Tiburones de La Guaira en la campaña 2022-2023. Este derecho viene además con actividad reciente en México, con Tecos de Los Laredos y una breve pasantía en la presente campaña de la LIDOM, con Estrellas Orientales.

Nate Antone vuelve a la LVBP

Según reportó Georgeny Pérez en su cuenta X, Antone ha firmado oficialmente con los Tigres de Aragua, reforzando el cuerpo de pitcheo del equipo para la presente temporada de la LVBP. La directiva del conjunto aragüeño anunció la incorporación del serpentinero como parte de su estrategia para fortalecer el bullpen y mantener la competitividad en la segunda mitad del campeonato.

Se espera que el norteamericano arribe a Venezuela el próximo 15 de noviembre para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico y comenzar su preparación de inmediato. Con experiencia en distintas ligas internacionales, su llegada genera expectativas positivas entre los fanáticos, que confían en que aporte estabilidad y solidez al relevo del conjunto bengalí.

En su experiencia en la LVBP, Nate Antone jugó 21 encuentros con La Guaira, donde dejó marca de 3-0 en ese lapso. Además, registró 1.33 de WHIP, 3.86 de efectividad, ocho boletos y 15 ponches.