Shohei Ohtani podría unirse a Hideki Matsui en este exclusivo récord entre japoneses

Shohei Ohtani el pasado viernes vivió una jornada histórica en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, guiando de esa forma a los Dodgers de Los Ángeles a una nueva Serie Mundial en las Grandes Ligas. El japonés teniendo un rendimiento discreto hasta ahora en Postemporada, y respondió cuando su equipo más lo necesitaba.

"Show-Time", como es apodado, sacudió tres jonrones y lanzó una joya desde el montículo, una actuación que el valió para llevarse el MVP de esta serie que quedó 4-0 ante los Cerveceros de Milwaukee.

Shohei Ohtani buscará otro anillo en su carrera

Según MLB Stats, con los Dodgers ya instalados en la Serie Mundial, Ohtani está a las puertas de otra hazaña histórica. El astro japonés podría unirse a Hideki Matsui como los únicos peloteros nacidos en Japón en conectar un cuadrangular en una Serie Mundial. Matsui lo logró en 2009 con los Yankees, cuando fue elegido MVP tras una actuación memorable ante los Phillies. Ahora, El fenómeno de 31 años busca escribir su propio capítulo en octubre, con el poder y la elegancia que lo han convertido en una superestrella global.

Más que una marca estadística, el logro tendría un fuerte valor simbólico. Representaría la continuidad del legado japonés en las Grandes Ligas, una herencia que comenzó con pioneros como Nomo y que Ohtani ha llevado a otro nivel.

En la presente Postemporada, Shohei Ohtani cuenta con promedio de .220, con nueve hits, entre ellos cinco jonrones. Además, tiene nueve carreras remolcadas, siete anotadas y un robo de base. Mientras que, como lanzador, ha realizado dos aperturas, en ambas se ha llevado la victoria, su efectividad está en 2.25, con 0.75 de WHIP y 19 ponches.