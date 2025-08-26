¡Lealtad! Las millonarias ofertas que rechazó Dirk Nowitzki para seguir en Dallas (+dato)

Suscríbete a nuestros canales

Una de las razones por la cual el legado de Dirk Nowitzki es tan grande, es porque en una época en la cual el dinero motivó varios traspasos, su lealtad con Dallas Mavericks jamás fue cuestionada.

De hecho, aunque fue drafteado en la temporada 1998-1999 por Milwaukee Bucks, fue cambiado al equipo con el cual disputaría sus 21 campañas en la National Basketball Association (NBA).

Un dato poco conocido

El Ala-Pívot alemán, que jugó hasta sus 40 años y es con gran diferencia el mejor jugador en la historia de la franquicia, protagonizó varios momentos que evidenciaron su fidelidad con la única camiseta que defendió en el mejor baloncesto del mundo.

Para la temporada 2014-2015, por ejemplo, Nowitzki fue codiciado por Houston Rockets y Los Angeles Lakers, en un año que fue crucial para ambas organizaciones de la conferencia Oeste.

De hecho, Dirk dejó ir ofertas de hasta 93 millones de dólares de ambas instituciones, conformándose con una extensión de 3 años y 25M USD para extender su vínculo (67 millones de dólares menos).

Si bien el conjunto californiano no logró trascender esa zafra, justo vivieron su primera campaña sin el referente interno, Pau Gasol, quien se había convertido en el mayor socio de Kobe Bryant y parte esencial del título en el 2010. Por lo tanto, buscaban en el germano un jugador dominante en la pintura y un compañero de trayectoria para la ''Black Mamba''.

Por su parte, el combinado texano sí vivió una de sus mejores temporadas recientes, cayendo en Finales de Conferencia ante el posteriormente campeón, Golden State Warriors. Sin embargo, aspiraban fortalecer su pintura, cubierta principalmente por Josh Smith y Dwight Howard en esa oportunidad.