¡Sigue creciendo! Victor Wembanyama reporta un aumento de estatura

San Antonio Spurs ha generado revuelo en la NBA al actualizar oficialmente la estatura de su joven superestrella, Victor Wembanyama. Según reportes de medios internacionales, la franquicia ahora lista al pívot francés con una imponente altura de 7 pies y 4 pulgadas (2.24 metros), un centímetro más que la medida registrada al inicio de la temporada pasada, que era de 7 pies y 3 pulgadas (2.21 metros).

Este cambio, aunque mínimo en el papel, tiene implicaciones gigantescas tanto para el jugador como para la percepción de la liga sobre su potencial. Wembanyama, quien ya era considerado una anomalía física, consolida su estatus como uno de los jugadores más altos en la historia de la NBA, y el más alto activo actualmente.

El Crecimiento Continuo de una Anomalia Física

La actualización de la estatura de Wembanyama es un recordatorio de que, a su corta edad, el joven de los Spurs todavía podría estar experimentando leves estirones de crecimiento. Si bien una pulgada adicional (o un centímetro, en el sistema métrico) puede no parecer significativa, en el baloncesto profesional, cada milímetro cuenta.

Esta nueva altura de 2.24 metros con calzado no solo lo coloca a la par de leyendas históricas como Mark Eaton y pone su altura real en una categoría de élite, sino que amplifica aún más las habilidades que lo hacen único:

Alcance Defensivo: Una mayor altura se traduce directamente en un mayor alcance de brazos y una cobertura defensiva sin precedentes. Los bloqueos de tiro y las recuperaciones de rebotes en el área pintada se vuelven aún más fáciles, haciendo que la zona restringida de los Spurs sea prácticamente impenetrable.

Ventaja Ofensiva: Su ya imparable fadeaway y su capacidad para tirar por encima de cualquier defensor se vuelven aún más difíciles de contrarrestar, lo que le otorga una ventaja ofensiva inigualable.

El Impacto en la Estructura de los Spurs

La noticia llega justo antes del inicio de la pretemporada y agrega una capa extra de entusiasmo al campamento de entrenamiento de San Antonio. La gerencia y el staff técnico, ven en este crecimiento físico una validación de la apuesta que hicieron por el talento generacional de Wembanyama.