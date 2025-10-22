Top 10 de los agentes libres más valiosos en el fútbol

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de fichajes reúne una lista de agentes libres que prometen ser los movimientos clave de la próxima ventana. Entre ellos, dos nombres españoles destacan por su valor y potencial: el lateral izquierdo Sergio Reguilón y el delantero Paco Alcácer.

La lista está encabezada por el japonés T. Tomiyasu con un valor de 16 millones de euros y R. Lodi con 12 millones de euros, demostrando el alto calibre de talento disponible.

Por su parte, las últimas valoraciones de mercado, Sergio Reguilón (ex-Real Madrid y Tottenham) se posiciona como uno de los laterales más atractivos actualmente sin contrato, con una tasación de 5,0 millones de euros.

Asimismo, el goleador Paco Alcácer (ex-Borussia Dortmund, Barcelona y Villarreal) entra en el top 10 de los agentes libres más valiosos. Con una tasación de 2,5 millones de euros, su táctica goleadora y la probada eficacia de Alcácer le aseguran ser un objetivo prioritario para equipos que necesiten un referente en el ataque.

Lista de los agentes libres más valorados

T. Tomiyasu 16M€

R. Lodi 12 M€

S. Reguilón 5,0 M€

H. Ziyech 3,5 M€

J. Dasilva 3,0 M€

L. Vera 3,0 M€

S. Zdjelar 3,0 M€

R. Karsdorp 2,5 M€

P. Alcácer 2,5 M€

E. Dennis 2,0 M€

La disponibilidad de jugadores de este calibre sin coste de traspaso añade un toque interesante para las próximas semanas.