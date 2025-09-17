MLB: Los Medias Rojas podrían finalizar la temporada con la calculadora en la mano (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

El equipo de los Medias Rojas de Boston atraviesa un momento crítico en la recta final de la temporada 2025 de las Grandes Ligas. Con un registro de 4-7 en sus últimos 11 encuentros, el equipo se encuentra en una posición delicada en la lucha por los puestos de comodín en la Liga Americana. Si repiten ese mismo rendimiento en los 11 juegos restantes, finalizarían con 86 victorias, una cifra que los dejaría dependiendo de otros resultados para clasificar a los playoffs.

El escenario ideal

Para que los patirrojos logren avanzar a la postemporada con 86 triunfos, necesitan que dos rivales directos en la carrera por el comodín también cedan terreno. Los Guardianes de Cleveland, actualmente con récord de 79-71, a 2.5 juegos de Boston, tendrían que terminar con un récord de 7-5 o peor, mientras que los Rangers de Texas (a 3.5 juegos) no deberían superar una marca de 6-4 en sus últimos compromisos. Este escenario, aunque posible, requiere una combinación de resultados que escapan del control de Boston.

Una ofensiva apagada

Más allá de los cálculos matemáticos, la principal preocupación en Fenway Park es el pobre rendimiento ofensivo con corredores en posición de anotar. En los últimos seis compromisos, excluyendo la primera entrada del domingo, los Medias Rojas acumulan apenas cinco hits en 54 turnos al bate en esa situación, para un promedio de .092.

La secuencia incluye noches como el miércoles (2-16), el viernes (0-8) y el juego más reciente (0-7), evidenciando una falta de ejecución en momentos clave.

A pesar de las dificultades, los patirrojos aún tienen vida. FanGraphs les otorga más del 90% de probabilidad de alcanzar la postemporada, aunque ese cálculo depende de múltiples variables. La clave estará en mejorar la eficiencia ofensiva y aprovechar cada oportunidad, especialmente en los duelos directos que podrían definir los desempates.

De sus 11 juegos restantes, Boston se medirá ante los Atléticos, los Rays, los Azulejos y los Tigres de Detroit. Obligados a mantener una racha positiva si no quieren ser sorprendidos en la carrera por el comodín de la Liga Americana, en la que ya han sido rebasados por los Astros de Houston.