A un año de su retiro, Rafael Nadal reaparece en las canchas

Junto a Alexandra Eala

Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 07:25 pm
Foto: Cortesía
Exactamente un año después de su emotiva despedida del tenis profesional en las Finales de la Copa Davis en Málaga, Rafael Nadal ha vuelto a pisar una cancha de tenis. Lo hizo en su tierra natal, Manacor, en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy, y acompañado por una figura emergente del circuito femenino: Alexandra Eala, la joven promesa filipina formada en su academia.

Este reencuentro con la raqueta no se dio en un torneo ni en un evento público, sino en una sesión de entrenamiento privada que rápidamente se volvió viral. Las imágenes del campeón de 22 Grand Slams junto a Eala han despertado especulaciones y emociones.

Talento joven con ADN competitivo

Alexandra Eala, de 20 años, ha sido una de las alumnas más destacadas de la Rafa Nadal Academy. Su progresión en el circuito WTA ha sido constante, y su estilo de juego refleja la disciplina, intensidad y mentalidad que caracterizan al propio Nadal.

Miércoles 19 de Noviembre de 2025
