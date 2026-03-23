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Entre la fe y el relax: Especial de Semana Santa 2026 que circulará con el 2001

2001 apuesta por la temporada de fe y descanso con un especial editorial que circulará este martes en todo el país

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Meridiano

Lunes, 23 de marzo de 2026 a las 01:34 pm
Entre la fe y el relax: Especial de Semana Santa 2026 que circulará con el 2001
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Por Andrea Matos Viveiros

 

Se trata del especial de Semana Santa titulado “Entre la fe y el relax”, una propuesta de la marca 2001 pensada para acompañar a los venezolanos durante estos días de reflexión y turismo.

Este especial impreso ofrecerá una guía completa que combina espiritualidad, tradición y destinos ideales para disfrutar durante la Semana Mayor. La publicación incluirá recomendaciones de rutas religiosas, actividades litúrgicas y opciones turísticas en distintas regiones de Venezuela, convirtiéndose en una herramienta útil tanto para creyentes como para quienes buscan desconectarse y viajar.

La Semana Santa es una de las celebraciones más importantes del calendario cristiano, marcada por actividades como procesiones, viacrucis y visitas a templos, así como por el incremento del turismo interno. En ese contexto, el especial “Entre la fe y el relax” busca integrar ambas experiencias en un solo producto editorial.

Los lectores podrán adquirir este especial en kioscos de todo el país junto a su ejemplar del día martes 24 de marzo, como una guía práctica para vivir una Semana Santa diferente, equilibrando recogimiento espiritual y opciones de esparcimiento. Búscalo en el 2001 impreso y no te lo pierdas.

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