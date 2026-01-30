LVBP: Balbino Fuenmayor a la altura de Miguel Cabrera en este apartado en serie final

Suscríbete a nuestros canales

En el universo del béisbol venezolano, alcanzar una final es un privilegio; mantenerse productivo en ellas durante años es una hazaña reservada para leyendas. Balbino Fuenmayor, el estandarte de los Caribes de Anzoátegui, ha consolidado su nombre en los libros de historia al alcanzar la cifra de 34 juegos disputados en Series Finales de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Con la actual final entre Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui, Balbino Fuenmayor igualó a Miguel Cabrera en juegos disputados, y seguramente este sabado alcanzará a dos figuras de la pelota venezolana como Edgardo Alfonzo y Henry Blanco con 35 juegos.

Un ascenso meteórico entre leyendas

La trayectoria de "Balbineitor" en las instancias decisivas no solo resalta por sus batazos, sino por los nombres que ahora lo rodean en las listas históricas. Si la definición por el título de la temporada 2025-2026 llega hasta 7 encuentros, probablemente podría igualar a otro histórico de la LVBP como Bob Abreu, quien disputó 38 encuentros ede serie final.

Además, Balbino está a dos cuadranguales de meterse en el top cinco de los jugadores con más jonrones en serie final, actualmente tiene cinco.