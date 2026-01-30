Del Haras a la pista: Así es la preparación de la hija de la triplecoronada Sandovalera

Suscríbete a nuestros canales

El hipismo venezolano celebró un hito para la cría nacional. La noche de este lunes 8 de abril de 2024, el Haras Los Samanes Polo & Racing confirmó a través de su cuenta oficial en la red social X una noticia que paralizó a la afición: el nacimiento de la primera potranca de la campeona Sandovalera.

Un linaje de oro para el hipismo venezolano

La histórica matrona, ganadora de la Triple Corona nacional en 2021 y retirada de las pistas en 2023, dio a luz a esta potra que representa la unión de dos corrientes sanguíneas excepcionales. La hija de King Seraf en Rufvalle se estrena así en su nueva etapa reproductiva con un cruce de altísima alcurnia.

El padre de esta pieza es el semental Slew’s Tizzy, líder en las estadísticas actuales de Venezuela. Aunque este gran campeón falleció en octubre pasado, dejó una valiosa producción de ejemplares por nacer durante este ciclo. Entre sus hijos más destacados figura The Brother Slew, ganador del Clásico Internacional del Caribe 2020 en Gulfstream Park.

Genética de campeones: De Seattle Slew a Water Poet

La nueva integrante del Haras Los Samanes, Polo & Racing posee un pedigrí de lujo. Por la rama materna, hereda la línea de Water Poet, el semental más influyente del país y descendiente directo del legendario Sadler’s Wells. En cuanto a su línea paterna, el vínculo conecta con leyendas norteamericanas como el campeón Tiznow, el invicto Seattle Slew y el jefe de raza Northern Dancer.

Destino: La gloria en La Rinconada

El futuro de esta potranca castaña ya genera una expectativa inmensa. Si bien las subastas del calendario 2025 determinaron su valor comercial y su destino definitivo, el legado de su madre ya recorre el principal óvalo del país.

Actualmente, la primera hija de Sandovalera ya se encuentra en la pista de La Rinconada. Bajo la atenta mirada del entrenador Riccardo D’Angelo, la potranca cumple su etapa de aprendizaje elemental, conocida en el argot hípico como "escuelita", y realiza sus caminatas de adaptación en el aparato de partidas. Así lo informó Diez Furlongs a través de su cuenta oficial X este viernes 30 de enero.

Este proceso de doma y entrenamiento temprano apunta a un debut estelar. Según los planes del equipo técnico, la joven corredora nacida y criada en Los Samanes, Polo & Racing podría realizar su primera presentación oficial a finales del próximo mes de mayo, justo en el momento en que se den inicio las pruebas exclusivas para ejemplares dosañeros.

El país hípico espera con ansias el momento en que la heredera de la reina salte a la arena para escribir su propio capítulo en la historia.