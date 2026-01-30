Hipismo

La estadística no miente: El extraño fenómeno de los números que no ganan en La Rinconada

Conozcan los números que tienen tiempo sin ganar en las válidas del juego de las mayorías

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Viernes, 30 de enero de 2026 a las 02:53 pm
La estadística no miente: El extraño fenómeno de los números que no ganan en La Rinconada
Foto: José Antonio Aray.
Ya todo se encuentra listo para una nueva tarde de carreras en el hipódromo La Rinconada. Este domingo 1ro de febrero, la quinta reunión dominical se destaca por un programa fascinante de 10 pruebas comunes donde la paridad será la clave.

La mayor atracción para los apostadores es el tradicional juego del 5y6, que atraviesa un momento estelar gracias a los montos sellados recientemente, lo que promete otra jornada de dividendos millonarios.

La estadística del 5y6: Números sin ganar La Rinconada 

En el mundo de las carreras, la numerología ofrece una guía valiosa para el apostador. Los datos estadísticos refuerzan la decisión de quienes confían en sus ejemplares favoritos. Por ello, presentamos los números que acumulan más tiempo sin cruzar la meta en las pruebas válidas del óvalo caraqueño:

Válida Número Última Victoria
1ra Válida 11 13 de julio de 2025
2da Válida 4 15 de junio de 2025
3ra Válida 2 1 de diciembre de 2024
4ta Válida 9 30 de marzo de 2025
5ta Válida 7 20 de octubre de 2024
6ta Válida 14 / 3 6 y 13 de julio de 2025

 Los ejemplares inscritos para este domingo portarán estos números en sus gualdrapas con un solo objetivo: Romper el tiempo sin triunfos. Esta estadística sirve como brújula para los apostadores que buscan asegurar su cuadro en el juego de las mayorías.   

 

Viernes 30 de Enero de 2026
