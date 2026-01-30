La estadística no miente: El extraño fenómeno de los números que no ganan en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Ya todo se encuentra listo para una nueva tarde de carreras en el hipódromo La Rinconada. Este domingo 1ro de febrero, la quinta reunión dominical se destaca por un programa fascinante de 10 pruebas comunes donde la paridad será la clave.

La mayor atracción para los apostadores es el tradicional juego del 5y6, que atraviesa un momento estelar gracias a los montos sellados recientemente, lo que promete otra jornada de dividendos millonarios.

La estadística del 5y6: Números sin ganar La Rinconada

En el mundo de las carreras, la numerología ofrece una guía valiosa para el apostador. Los datos estadísticos refuerzan la decisión de quienes confían en sus ejemplares favoritos. Por ello, presentamos los números que acumulan más tiempo sin cruzar la meta en las pruebas válidas del óvalo caraqueño: