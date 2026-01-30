Si no te gusta St Germain o Look At Daddy aquí hay un ejemplar que puede generar un buen dividendo

Se alistan los últimos preparativos para la reunión número 05 en el hipódromo La Rinconada y los lectores asiduos de nuestra fuente de hipismo siempre está al tanto de las informaciones de los datos para sus posibles jugadas y combinaciones.
La octava carrera, cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional no solo prometerá resultados favorables, sino que también ofrecerá un significativo dividendo de taquilla.
Esta prueba válida es reservada para caballos nacionales e importadas de cuatro y más años, ganadores de una carrera. (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela) con una bolsa de premio adicional a repartir de $27.040. Este factor eleva la ambición y garantiza una contienda sin cuartel entre los 11 participantes.
En cuanto al pronóstico se encuentra dividido, por lo que aumenta la emoción:
- Los más sonados: Muchos esperan que el resultado se defina entre St Germain y Look At Daddy.
- El giro imprevisto: Sin embargo, en las horas previas a la competición, ha emergido un nuevo y sólido candidato que ha captado la atención de expertos y apostadores, prometiendo un resultado sorpresivo en la válida.
Qualitat: El candidato a seguir y su factor suerte La Rinconada
Un cuatroañero se destaca por su insistente búsqueda del primer triunfo. Se trata del número uno, Qualitat.
- El puesto de partida: Le tocó un puesto de partida que le va a favorecer mucho en la carrera válida. En este momento el criollo mantiene su campaña de 12 presentaciones con una victoria.
- A su favor: El pupilo del Stud “Z.M.” que entrena Fernando Parilli Tota contará con la monta del “Misil” Roberth Capriles, para el mismo recorrido de 1.300 metros.
- Su última competencia: Su rendimiento en su más reciente actuación fue notable aunque ocurrió un inconveniente justo ese día domingo 18 de enero: Al momento de la partida de se fue de manos y por ese detalle quedó retrasado en la penúltima posición, pero luego fue en su avance en casi todo el recorrido hasta que, en plena recta final se mantuvo en una segunda línea y así cruzó al espejo para ocupar la quinta casilla, a solo 7 3/4 cuerpos de Noqueador.