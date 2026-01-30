Si no te gusta St Germain o Look At Daddy aquí hay un ejemplar que puede generar un buen dividendo

Suscríbete a nuestros canales

Se alistan los últimos preparativos para la reunión número 05 en el hipódromo La Rinconada y los lectores asiduos de nuestra fuente de hipismo siempre está al tanto de las informaciones de los datos para sus posibles jugadas y combinaciones.

La octava carrera, cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional no solo prometerá resultados favorables, sino que también ofrecerá un significativo dividendo de taquilla.

Esta prueba válida es reservada para caballos nacionales e importadas de cuatro y más años, ganadores de una carrera. (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela) con una bolsa de premio adicional a repartir de $27.040. Este factor eleva la ambición y garantiza una contienda sin cuartel entre los 11 participantes.

En cuanto al pronóstico se encuentra dividido, por lo que aumenta la emoción:

Los más sonados: Muchos esperan que el resultado se defina entre St Germain y Look At Daddy.

Muchos esperan que el resultado se defina entre y El giro imprevisto: Sin embargo, en las horas previas a la competición, ha emergido un nuevo y sólido candidato que ha captado la atención de expertos y apostadores, prometiendo un resultado sorpresivo en la válida.

Qualitat: El candidato a seguir y su factor suerte La Rinconada

Un cuatroañero se destaca por su insistente búsqueda del primer triunfo. Se trata del número uno, Qualitat.