El "video" de La Rinconada apunta a la yegua que puede sacudir la pizarra este domingo

La emoción hípica se apodera nuevamente del óvalo de Coche ante la proximidad de la quinta reunión de carreras. La afición podrá disfrutar de una cartelera compuesta por 10 competencias, cuyo inicio está programado para la 1:35 p.m. Es el momento ideal para que los apostadores ajusten sus jugadas y se preparen para una jornada de alta competitividad.

El análisis técnico: ¿Caerá la gran favorita?

Tras un exhaustivo balance del programa, surge una interrogante capaz de sacudir los pronósticos. La mayoría de los analistas señalan a la chilena Like A Star como la candidata lógica al triunfo; sin embargo, existe una rival con el potencial de propiciar una sorpresa de proporciones mayores. La clave reside en el momento de la partida: si esta competidora logra un brinco limpio y supera los obstáculos de su salida previa, se convertirá en una seria amenaza para la pizarra.

Anatomía de la segunda válida: Una prueba de fuego

A la altura de la sexta carrera, el interés se centra en la segunda válida del 5y6 nacional. La nómina cuenta con 10 participantes, en un lote que combina yeguas nacionales e importadas de seis o más años, ganadoras de dos, tres y cuatro carreras.

En este escenario, la importada Naa Dudette surge como una opción clara al éxito. Pese a cumplir con un calendario de carreras continuo, sus antecedentes inmediatos avalan su capacidad. En su actuación más reciente, la pupila se sobrepuso a un inicio adverso bajo la conducción del aprendiz Winder Véliz.

Tras recuperarse pegada a la baranda en un trayecto incómodo, desplegó una atropellada feroz que le permitió escoltar a la ganadora Tale Of May, a tan solo cuatro cuerpos de diferencia y después de la raya pasa con facilidad.

Para este nuevo compromiso, la yegua pasa a la conducción del jinete profesional Yoelbis González y ahora sube al tiro de 1.400 metros. Como dato curioso para la estadística y el azar, le corresponde saltar nuevamente desde el puesto de pista seis, una coincidencia que el equipo espera transformar en la victoria definitiva del domingo.

Video: Buen Dividendo La Rinconada

Para los analistas de repeticiones, Naa Dudette que hasta ahora tiene récord en La Rinconada de seis actuaciones cero victorias, representa el auténtico 'video' de la semana. Su actuación previa fue un manual de superación: tras un inicio accidentado, logró una recuperación asombrosa que la dejó a las puertas del triunfo. Bajo una conducción impecable y libre de tropiezos, la yegua se perfila como la fija capaz de desplazar a las favoritas en la segunda válida.