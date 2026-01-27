Mira lo que dice el dueño de la yegua Like a Star considerada como la línea del 5y6 en la R05

Suscríbete a nuestros canales

La sexta competencia, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional será una prueba reservada para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de dos, tres y cuatro carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.400 metros, con un total de 10 corredoras inscritas.

Está válida forma parte de la programación de la reunión número 05 del primer meeting a ser disputada este domingo 1ro de febrero en las instalaciones del Hipódromo Internacional La Rinconada.

Like a Star: 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Una de las inscritas es la seisañera chilena Like a Star, será montada por el destacado jinete Francisco Quevedo y presentada por Juan Carlos García Mosquera para los colores del Stud en conjunto Doña Ester-Milano.

Su campaña pistera es 17 actuaciones con cuatro victorias entre los óvalos chilenos y el óvalo principal venezolano.

La alazana chilena fue retirada en la segunda jornada del día domingo 18 de este mes por motivo de Prescripción Veterinaria.

No obstante, la yegua viene con buenos trabajos previos a su participación en la válida del día domingo por lo que muchos la consideran como la línea del 5y6.

A través de la red social X algunos usuarios han emitido algunos comentarios acerca de la participación de la chilena Like a Star en el 5y6 dominical, por lo que su propietario, el Sr. René Tabilo respondió antes esos comentarios lo siguiente: “La yegua es muy mansa y sana. Tuvo algunos problemas en el aparato, pero ya esto se esto se trabajó. Con la gracia de Dios esperamos responder al público este domingo”.

Desde ya, las miradas apuntan hacia la chilena Like a Star y se espera que tome el control del comando de inmediato para neutralizar cualquier intento de atropellada; su victoria dependerá de la solvencia con la que administre sus energías en la carrera válida dominical.