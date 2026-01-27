Bad Bunny deja ganancias millonarias a Medellín con sus tres conciertos

Suscríbete a nuestros canales

Durante tres días consecutivos, Bad Bunny dominó Medellín con sus conciertos en el Atanasio Girardot con una asistencia de 50 mil personas por día, lo que generó ganancias millonarias a la ciudad paisa.

El reguetonero que se ha consagrado como el artista más escuchado en Spotify, pisó Colombia para ofrecer una triple fecha con motivo de su gira Debí tirar más fotos. Además, durante sus shows, Karol G y Arcángel, fueron solo algunos de sus colegas invitados.

Impacto económico del concierto de Bad Bunny

La Alcaldía de Medellín emitió un boletín de la ganancia económica que dejó los conciertos de Bad Bunny, los cuales fueron sold out. Con un ingreso de 160 millones de pesos colombianos, lo que equivale a 43 millones de dólares.

Al menos 100 mil turistas visitaron la ciudad durante el fin de semana abarrotando sectores como hotelería, restaurantes, bares, transporte y comercio. Un 77% eran colombianos que se trasladaron a la urbe, mientras que 23% eran extranjeros de Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Ecuador y Puerto Rico.

Se estima que el gasto promedio para turistas fue de 196 dólares, mientras que los locales gastaron aproximadamente 169.000 pesos por día. Además, Medellín se habría preparado para recibir a la multitud, por lo que extendieron el horario de centros comerciales.

Por supuesto, la cifra de personas en migración subió considerablemente. La ciudad suele registrar un ingreso entre 2.000 y 3.000 personas por día, sin embargo, previo al concierto y durante el fin de semana, la cifra superó los 4.000.

Migración Colombia reportó 338.000 registros, de los cuales el 49 % correspondió a ciudadanos extranjeros. Todo esto deja en evidencia la influencia y el impacto económico de Bad Bunny en cada ciudad que visita.