Aterciopelados se prepara para asistir a los premios Grammy 2026

La banda estará presente en los GRAMMY AWARDS 2026. Con su elegante extravagancia, las figuras colombianas del rock mestizo llegan a Los Ángeles para presentar su más reciente álbum de estudio, Genes Rebeldes, nominado en la categoría ‘Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo’.

Esta participación marca un momento profundamente simbólico en la historia de la banda. La presencia de Aterciopelados en los Grammy evoca su nominación recordada por La Pipa de la Paz, en la categoría ‘Mejor Álbum de Rock Latino/Alternativo’ en 1998, un hecho histórico que se convirtió a la banda en el primer artista colombiano nominado a estos galardones.

Tres décadas después, en 2026, Aterciopelados se prepara para una gran celebración de La Pipa de la Paz, anunciando el regreso al escenario de este álbum fundamental a través de una gira y presentaciones especiales en Latinoamérica y Europa, trazando un puente natural entre aquel hito fundacional y un presente creativo vibrante, libre y vigente.

Genes Rebeldes reafirma la identidad artística del dúo conformado por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago: un manifiesto sonoro donde la rebeldía se entiende como un acto consciente, creativo y transformador. La nominación llega tras el Genes Rebeldes Tour por Estados Unidos, una gira que culmina en marzo y recorre ciudades como Boston (6 de marzo), Filadelfia (7 de marzo), Washington DC (8 de marzo) y Carrboro (10 de marzo), en escenarios emblemáticos que proponen una experiencia enérgica, poderosa, íntima y auténtica.

Más que una nominación, la presencia de Aterciopelados en los Grammy 2026 celebra una trayectoria comprometida con el empoderamiento femenino, la defensa del medio ambiente y el amor como fuerza unificadora, reiterando su llamado permanente por un mundo en paz.