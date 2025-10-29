LVBP: Estos serán los abridores para el primer Caracas-Magallanes de la temporada

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 29 de octubre marcará el primer enfrentamiento entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), un duelo que desde ya despierta gran expectativa entre los fanáticos. No es un juego más del calendario, sino una cita obligada para quienes viven con pasión esta histórica rivalidad que ha dejado huella en generaciones de aficionados.

Cada vez que estos dos equipos se ven las caras, el ambiente en los estadios de Caracas y Valencia se transforma por completo. Las gradas se llenan y la emoción se siente en cada lanzamiento. Este clásico, más que un simple juego de pelota, representa el orgullo y la tradición del beisbol venezolano, una historia que sigue escribiéndose año tras año con la misma intensidad de siempre.

Para este miércoles, ambos mánagers enviarán a la lomita a lanzadores experimentandos que querrán comandar a sus respectivos equipos a la victoria.

Lanzadores para este primer duelo entre los "Eternos Rivales"

El esperado primer duelo entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes en la temporada 2025-2026 de la LVBP ya tiene a sus lanzadores confirmados. Por los capitalinos, el encargado de subir al montículo será Erick Leal, quien busca consolidarse como una de las piezas más confiables del pitcheo melenudo. En su única presentación de la campaña, trabajó durante 3.2 entradas en las que permitió tres imparables, otorgó un boleto y recetó cuatro ponches, mostrando un buen control y capacidad para salir de momentos de presión.

Por el lado de Magallanes, el estadounidense Zach Plesac será el designado por el mánager Eduardo Pérez para abrir este compromiso tan esperado. El derecho acumula dos apariciones en la naciente temporada, con seis innings lanzados, cinco hits permitidos y una efectividad de 4.50. Aunque su WHIP de 1.66 y las cinco bases por bolas reflejan algunos ajustes pendientes, su experiencia y repertorio lo convierten en una apuesta sólida para enfrentar a la ofensiva caraquista en un clásico que promete grandes emociones desde el primer lanzamiento.

Este primer Caracas-Magallanes se disputará a partir de las 7:00 de la noche en el Estadio Monumental Simón Bolívar, escenario que promete una gran fiesta de beisbol. Se espera que las tribunas estén repletas y un ambiente cargado de emoción, este duelo marcará el inicio de una nueva página en la historia de los “Eternos Rivales”, donde cada lanzamiento y cada batazo serán vividos con la intensidad que solo este clásico puede ofrecer.