LVBP: Navegantes del Magallanes repite esta ofensiva para el primero contra Leones del Caracas

Line up ganador no se cambia, vieja premisa en el mundo de los bates, guantes y pelotas, misma a la que se apega el mánager Eduardo Pérez para afrontar este 29 de octubre, la primera visita de los Navegantes del Magallanes en la jungla de su eterno rival, Leones del Caracas.

Aunque en la jornada previa, la ofensiva naviera se mostró baja (de nuevo) con 2 bases por bolas, 10 ponches, 5 imparables más 2 carreras que fueron remolcadas ambas, el timonel proyecta confianza en los suyos por el hecho de mantener para este martes, los mismos nombres en igual orden ofensivo.

Es comprensible, la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) es meramente de bateo, un bache lo atraviesa cualquiera y los cañones de la nave tienen el pedigrí además, que hace confiar en una explosión de momento a otro.

El año pasado, Magallanes bastante que produjo en el Estadio Monumental y su nutrida afición de la capital claro espera se repita:

Así van esta noche: