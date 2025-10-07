Hija de selectivos se estrena en La Rinconada tras dejar ejercicios previos de película

Suscríbete a nuestros canales

La Rinconada se viste de gala para la jornada número 39 del tercer meeting de la temporada 2025. El hipódromo presentará un espectacular programa de doce carreras, incluyendo dos emocionantes pruebas selectivas de Grado para ejemplares nacionales e importados de tres y más años.

La afición hípica tendrá mucho que celebrar, ya que nueve purasangres debutarán en la arena de Coche. Se espera un lleno total en las tribunas para disfrutar de una gran y memorable tarde de carreras.

Potra: Debutantes Padres Selectivos La Rinconada

En la primera carrera de la tarde, se va a correr una prueba para potrancas nacionales e importadas de dos años debutantes o no ganadoras en distancia de 1.100 metros, donde hay un lote de siete hembras a competir en la misma, por un premio adicional especial de $39.000 al ganador, el entrenador Humberto Correia firmó la presentación de una de sus pensionadas a debutar.

Con el número seis en el lomo, debutará Latina Parts, una castaña de dos años, producto del semental y campeón pistero King Seraf en la hembra Visionaria por Tomahawk, nacida y criada en el Haras La Orlyana, y la cual pertenece al Stud “Bou Stable”, y será conducida por el jinete profesional, Yoelbis González.

Cabe recordar que King Seraf (Padre) fue un ganador clásico de grado en el recinto caraqueño capaz de dejar récord de (22-10), y además ganó la Copa Velocidad del Caribe, en su edición del 2008, celebrada en el hipódromo Camarero de Puerto Rico, y conducido por el Hall de la Fama del hipismo norteamericano, John Velázquez.

Por su parte la madre Visionaria, fue capaz de ganar en 10 ocasiones luego de 31 presentaciones donde destaca: 3 años, 1º Copa Día del Veterinario, a los 4 años, 1° Clásico Armada Nacional Bolivariana (G2), Clásico Ezequiel Zamora (G3), Clásico Pensilvania (G3).

Ejercicios: La Rinconada Próximo a Debutar Potra

Sep 26: Y. González E/s del aparato 24,2 36,2 48,2 (800) al tiro, veloz y muy bien +15 cuerpos con remate de 12.

Oct 04: Y. González E/P 13,4 27,4 40 51,4 (800) 64,4 2P 79/96// voló/ remate de 11.4. Así se observa en la hoja de trabajos publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos

La afición hípica se prepara para un momento especial en La Rinconada: el debut de una potra con sangre de campeona. Todas las miradas estarán puestas en su primera carrera, en la que se espera que comience a forjar su propia leyenda.