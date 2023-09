The Queen Nani revienta la taquilla y gana el Clásico Gustavo J. Sanabria

Todos los pronósticos se fueron por tierra con el triunfo de The Queen Nani, en la edición 48 del Clásico Gustavo J. Sanabria (G2), evento celebrado en el hipódromo La Rinconada a distancia de 2.000 metros en la tercera carrera de la reunión 37, de este domingo 24 de septiembre.

Conducida eficazmente por Johán Aranguren con hándicap de 53 kilos para la cuadra de Yanir Hurtado, The Queen Nani tuvo la oportunidad de ganar la carrera cuando su jinete comenzó a impulsarla desde el poste de los 700 metros finales y logra dominar al grupo a la entrada de la tierra derecha. Sus fuerzas permitieron mantener al margen a Mi Chiquitina, la puntera desde el momento de la salida y a Avasallante, que atropellaba por dentro también en la búsqueda de sorprender.

Al momento de pasar la meta en el primer lugar, The Queen Nani mantuvo más de un cuerpo de diferencia sobre Mi Chiquitina. Tercera fue Avasallante y cuarta Philomena, que esta vez no corrió como esperaban sus allegados. El último lugar fue para Paomi Police, también con una carrera contraria a las que había hecho en sus pasadas actuaciones. El tiempo fue de 130 segundos para los dos kilómetros.

The Queen Nani es propiedad del Stud La Vieja II de Evelio Vásquez. Es un producto de Champlain en la triplecoronada valenciana Angiemerkel, hija de My Own Business, crianza del Haras La Primavera. Ahora tiene foja de 15 actuaciones, 4 primeros, 2 segundos y 4 terceros. Era la menos jugada en la taquilla y termina con dividendo de 517,02 bolívares a Ganador.