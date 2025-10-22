LVBP: Tiburones de La Guaira se hace con los servicios de un prospecto de Milwaukee

Suscríbete a nuestros canales

El martes 21 de octubre fue, sin duda alguna, un día sumamente movido para Tiburones de La Guaira. En la mañana, el equipo litoralense acaparó los focos de nuestra liga, ya que surgió la noticia de que habían llegado a un acuerdo con el relevista Emmanuel Clase, pendiente de aprobación de la Lidom y de Estrellas Orientales.

En la noche, los dirigidos por Gregorio Petit se llevaron un auténtico juegazo ante Leones del Caracas, por pizarra de 6-5. En medio de ambas noticias, la periodista Georgeny Pérez reportó que los escualos han asegurado la firma de otro relevista dominicano, uno que realmente luce bien interesante: Yerlin Rodríguez.

De Milwaukee a Tiburones de La Guaira

Y es que, según reporta la ya mencionada colega, los Tiburones de La Guaira han firmado al derecho de 23 años Yerlin Rodríguez, quien actualmente pertenece a las granjas de los Cerveceros de Milwaukee, equipo con el que firmó en 2019.

El diestro, que actualmente es relevista a tiempo completo, viene de una temporada complicada en Clase A+, en donde dejó efectividad de 5.30 en 40 apariciones (56.0 entradas), además de foja de 5-3, y un WHIP alto de 1.77.

A pesar de que varios de sus números no son positivos, Yerlin Rodríguez tiene una habilidad innata para ponchar rivales, ya que en 56.0 innings abanicó a 83 toleteros rivales, para promediar 13.34 ponches por cada nueve episodios. Eso sí, su promedio de boletos por cada nueve innings también es sumamente alto (9.64), por lo que Francisco "El Kid" Rodríguez tendrá que trabajar en esto para intentar sacar la mejor versión del dominicano.