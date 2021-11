Romer Cuadrado: Siempre he tenido fuerza

beisbol venezolano

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Poco antes de que iniciara el tercer clásico de los Eternos Rivales, primero en la capital, conversamos con Romer Cuadrado, el joven jardinero que este año ha sorprendido a muchos con su cuota de cuadrangulares, misma que le erige como el número uno de ese apartado para Leones del Caracas.

En su segunda temporada en el Beisbol Profesional Venezolano acumula 5 vuelacercas en 21 juegos (luego de la jornada del jueves), cuando el año pasado dio 1 en 36 partidos; adicionalmente se ha presentado como un bateador más consistente, de mejor promedio, que trabaja bien los turnos y él nos explica las razones de estas mejorías:

Estás en tu segunda temporada a tiempo completo en la LVBP y se aprecia una mejoría en tu juego ofensivo, ¿existe algo en específico a que le atribuyas ese éxito?

He realizado ajustes en mi mecánica pero más allá de eso, ajustes mentales, antes tenía la traba de no confiar en lo que hacía, ahora me siento más seguro y concentrado, con el paso del tiempo he aprendido a mantenerme más enfocado, más atento a la partida, a las situaciones de juego para saber cómo asumir cada turno y eso ayuda a mejorar.

Gracias a Dios los resultados han sido positivos para mí.

Esos cambios también pasan por la fuerza, el año pasado ligaste un cuadrangular en 36 partidos, este año llevas cuatro en 20

No soy un jonronero como tal pero siempre he tenido fuerza, he podido dar conexiones sólidas tanto como profesional como antes de serlo.

Todos esos detalles de los que hablo también ayudan a que se pueda hacer un mejor contacto con la pelota y como tengo buen poder, están saliendo más cuadrangulares.

Sus ajustes rinden frutos. Foto: David Urdaneta

¿Entonces veremos a un Romer Cuadrado bateador de fuerza o un toletero que busca el contacto, de ver más envíos y buscar poner la pelota en juego?

Eso lo dirán las circunstancias de cada juego, de cada inning, del marcador, de la situación del equipo; todos esos son elementos que influyen en el modo de asumir cada turno al bate.

No se confundan con este 9no bate: Romer Cuadrado es líder de @leones_cbbc 🦁 en jonrones (5) y empujadas (18). Con este batazo inició el productivo inning de 4 carreras para extender la ventaja sobre @magallanes_bbc ⚓.#LaPasiónDeTodos ⚾🇻🇪 | 📺: @BymSport pic.twitter.com/rMjstwg46D — LVBP (@LVBP_Oficial) November 19, 2021

Hasta ahora te hemos visto principalmente como jardinero izquierdo, aunque también has jugado en los otros dos bosques ¿en cuál de ellos te sientes más cómodo?

En efecto, tengo la virtud de poder jugar bien en todo el outfield pero definitivamente me siento más cómodo, me gusta jugar en el jardín derecho, pienso que en esa posición tienes más chances de hacer outs y reventar a los corredores (risas).

Sin embargo, tengo toda la disposición del mundo para jugar donde me ponga el mánager, donde sea que me requiera el equipo.

En el jardín derecho, una posición emblemática para Leones, donde entre otros destacó Bob Abreu

Así es, era tremendo jardinero con un excelente brazo y quiero hacerlo igual que él en su momento. Con el uniforme caraquista es un compromiso jugar esa posición, ahí hay que desempeñarse tan bien como lo hizo el “Comedulce”.

Su alegría es parte de la química del equipo. Foto: David Urdaneta

¿En el aspecto defensivo hay algo que desees mejorar?

En líneas generales no me preocupa mi desempeño, eso sí, al igual que el bateo estoy atento a los detalles que puedan no salir como deseo para de inmediato hacer las correcciones.

Tras un año difícil el Caracas realizó varios movimientos para darle más tiempo de juego a jóvenes como tú ¿qué aspiraciones individuales y de equipo tiene Romer Cuadrado para esta temporada?

Seguir creciendo como pelotero de éxito, afortunadamente los resultados de mi juego indican que se está por buen camino, así puedo seguir aportando más al equipo para conseguir las victorias necesarias hasta llegar al título, esa es la meta, mía y de todos acá.

Como en la vida, en el beisbol todos los días se puede aprender ¿hasta ahora qué lecciones has podido llevarte del mánager José Alguacil y técnicos como Oscar Salazar y Lipso Nava?

Quiero crecer todos los días por eso trato de tomar cada uno de los consejos que me dan, tanto de los coachs como de los jugadores de más experiencia, como Ronny Cedeño, Wilfredo Tovar, Miguel Socolovich y Lóiger Padrón que tienen mucho tiempo en el equipo y en la Liga, me alegra ser parte de este grupo.

Todos ellos son buenas personas que simplemente quieren ayudarte a ser mejor pelotero.

Foto: David Urdaneta

¿Seguirás con la organización de los Dodgers de cara a 2022?

No lo sé, en estos momentos soy agente libre y desconozco qué planes tienen ellos conmigo. Ahora mismo oigo distintos tipos de ofertas y mi prioridad es mantenerme en la pelota de los Estados Unidos, en el sistema de MLB, mi sueño son las Grandes Ligas.

¿Y de niño quién era esa figura de la pelota admirada por Romer Cuadrado?

Siempre me ha gustado la manera de batear de Miguel Cabrera; en general me gusta mucho el estilo del dominicano Nelson Cruz, siempre me ha gustado su modo de batear, la fuerza que tiene y su manera de jugar outfield antes de ser bateador designado.

De los Leones disfrutaba mucho a Josh Kroeger, “La Pesadilla” como bateaba (risas).