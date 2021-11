Yosmany Guerra, el cubano que quiere ser campeón con los Leones del Caracas

beisbol venezolano

Por: Guillermo Liñares

Yosmany Guerra es un bateador que en las dos temporadas previas a su estreno con los Leones del Caracas se había caracterizado por permanecer durante mucho tiempo en las bases. En su etapa con las Águilas del Zulia y los Tigres de Aragua dejó un OBP (porcentaje de embasado) superior a .480, una cifra muy alta en el béisbol. Demasiado alta.

En la actual campaña 2021-2022 ha sido pieza importante para los melenudos, gracias a una dupla interesante con Wilfredo Tovar en el segundo y tercer lugar en la alineación del manager José Alguacil. El cubano concedió una entrevista exclusiva a Meridiano. Habló de su aporte para los Leones y del objetivo que tiene en mente: "ser campeones".

-Después de estar con Águilas y Tigres: ¿Qué se siente estar con Leones?

-Muy contento porque es un cambio drástico. Estar con Leones es como estar con los Yankees en Grandes Ligas. Todo el mundo está pendiente, la prensa, la radio, los periodistas... Y además hemos conseguido las victorias, que es lo más importante.

-Tienes un porcentaje de embasado muy alto. ¿Cuál es la clave para permanecer durante tanto tiempo en las bases?

-Esa pregunta me la han hecho mucho y siempre respondo que es algo que durante toda mi carrera he procurado mantener. Ver muchos pitcheos, tratar de proteger la zona de strike, y desde que estoy en México me ha dado resultados. Es lo que más he trabajado como pelotero

-¿Esa experiencia en México se asemeja a lo que ves en Venezuela?

-En México se batea mucho como en Venezuela, pero la mejor liga invernal en la que he jugado es aquí en la LVBP. Vienen peloteros del béisbol organizado, son menos equipos y el nivel es más exigente. Vienen buenos peloteros, que además se complementan con los venezolanos que tienen ustedes.

-Se dice que los bateadores que están mucho en circulación están arriba en la alineación, tú estás detrás de Valera (César) y de Wilfredo Tovar. ¿Te sientes cómodo allí?

Sí, fíjate que durante toda mi carrera he estado en la parte central del lineup. Primero, segundo, prrecisamente para aprovechar mi porcentaje de embasado. Ahora estoy de segundo y siempre voy con un plan en mente que es el de conectar la bola, estar mucho en las bases y hacer el trabajo para el equipo.

¿Cuál es el objetivo para Yosmany Guerra?

El objetivo es el campeonato. Vamos a clasificar y después ir por la corona, que es lo que se quiere.