Erick Castillo vive su sueño de jugar un Caracas vs Magallanes

Por: Guillermo Liñares [email protected] En 2021 Erick Castillo fue uno de los venezolanos en lograr debutar en Grandes Ligas. Lo logró el 30 de septiembre con los Cachorros de Chicago, equipo en el cual disputó cuatro encuentros y dio par de indiscutibles en ocho turnos. Además de su graduación como grandeliga, también estuvo involucrado en un canje que lo llevó desde Caribes de Anzoátegui, equipo en el cual empezó su carrera en Venezuela, a los Leones del Caracas.

Además de Castillo llegaron César Valera, Leandro Cedeño y Andrés Pérez a los melenudos, quienes entregaron a la Tribu a los grandeligas Asdrúbal Cabrera y Víctor Reyes. Ese cambio significó mucho para Castillo, repasando para Meridiano su estreno en MLB, el cambio a Leones y su trabajo para seguir mejorando.

¿Te imaginaste jugar para los Leones del Caracas?

Jamás. Siempre quise jugar un Caracas vs Magallanes, me hacía ilusión, y gracias a Dios se dieron las cosas para estar acá. Este equipo tiene mucha historia, su camisa pesa mucho, y hay que respetarla. Nunca me imaginé jugar para Leones pero ahora soy uno mas.

Cuentanos sobre ese llamado de los Cachorros.

Era algo que tenía esperando mucho tiempo. Más de 10 años en la organización, no me imaginé que me llamarían. Lo logré y trabajo para mantenerme.

¿Tienes algún tipo de limitación?

Chicago no me ha dicho nada aún, no sé nada de cuanto pueda jugar pero dependerá de los planes que tengan ellos conmigo. Por ahora no hay nada establecido en ese sentido.

Leones tiene mucha profundidad este año en la receptoría, estás tú, está Alfredo González, está Jhonny Pereda. ¿Te piden consejos?

Todos tienen experiencia, tenemos experiencia en el pitcheo, en el infield, en la ofensiva. Hablo mucho y me llevo muy bien con Pereda y González, tanto que les pregunto sobre algunos bateadores que ellos conocen más que yo. Hablamos entre inning, sobre los envíos a usar. Tenemos muy buena química y eso es lo que importa.