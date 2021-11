Willians Astudillo: Quiero llegar con menos peso al Spring Training

beisbol venezolano

Jueves 18| 5:44 pm





Por: Guillermo Liñares

[email protected]

Willians Astudillo viene de jugar 72 encuentros (casi la mitad del calendario completo) con los Mellizos de Minnesota en 2021. Bateó para promedio de .236, dio siete jonrones y empujó 21 carreras. A pesar de decidir descansar u olvidarse durante un tiempo del béisbol, la "Tortuga" como se le conoce coloquialmente, decidió venir a jugar en Venezuela con Caribes de Anzoátegui, una vez más.

El big leaguer de Barcelona, estado Anzoátegui, habló en exclusiva para Meridiano sobre sus planes para el 2022, el difícil momento que viven los aborígenes en esta casi mitad de temporada y la decisión de la gerencia portocruzana de prescindir de los servicios de Felipe Lira, quien fungía las labores de coach de pitcheo hasta hace unos días.

¿Cuál es el objetivo de Willians Astudillo para volver con Minnesota en 2022?

He estado trabajando mucho la parte física, con las pesas. Quiero bajar algunos kilos en esta temporada para llegar algo más ligero al Spring Training. Es algo que me recomendó la gerencia de Minnesota y que he estado trabajando en Venezuela

¿Cómo ves a Caribes después de este inicio difícil?

Tenemos un equipo muy talentoso. Hay bateo, hay buenos brazos, y este es un equipo que nunca se rinde, que no baja los brazos. Aún queda mucha temporada por delante.

¿Qué piensas del despido de Felipe Lira como coach de pitcheo del equipo?

Yo llegué hace poco y desconozco qué fue lo que sucedió durante ese tiempo, lo único que puedo decir es que Felipe Lira es tremendo hombre de béisbol, tremenda persona, lo conozco bien. Le deseo lo mejor en lo que venga ahora para él.

¿Tienes algún tipo de limitación para este año?

Seguir jugando con Caribes, dar todo para poder mejorar, hacer las pequeñas cosas, ya hemos tenido experiencia con situaciones así y seguro sacaremos adelante esta también. Nos levantaremos. No tengo una posición predilecta, donde me pongan trataré de dar lo mejor.